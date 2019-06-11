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Yaramazlara biraz batar!

ABD yaptırımı başlattı: Türk personelin F-35 eğitimine son verildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Mike Andrews, Türk askeri personelin ABD’deki F-35 eğitiminin sonlandırıldığını söyledi.

F-35 (Fotoğraf: Reuters)

ABD Savunma Bakan vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bir mektup göndererek, F-35 savaş uçaklarını teslim almak üzere ABD’de bulunan Türk personelin eğitimine Rusya’dan S-400 füzesi alım işlemlerinin devam edilmesi durumunda son vereceklerini söylediği ortaya çıkmıştı.

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Pentagon sözcüsü Andrews, Reuters’in eğitimin sonlandırıldığı yönündeki iddiaları sorması üzerine “Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar” dedi.

Türkiye’nin üretim ve geliştirme projesine ortak olduğu F-35 savaş uçaklarını teslim almak üzere ABD’de eğitim alan 26 askeri personeli bulunuyor.

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