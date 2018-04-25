Rusya, Türkiye’ye gönderilecek S-400’lerin üretimine başladı

CHP’nin Saadet ve İYİ Parti’yle yapılan ittifak görüşmelerinin tümüne katılan kilit isimlerinden İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İYİ Parti’nin bazı şartlar öne sürdüğü ve ortak aday ile ‘sıfır ittifak’ teklifine tamamen kapıyı kapatmadığını söyledi ve ekledi: “Hala daha ortak tek aday şansı var.”