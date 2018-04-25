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Yaramazlara biraz batar!

Rusya, Türkiye’ye gönderilecek S-400’lerin üretimine başladı

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Ruya Türkiye’ye gönderilecek S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladı.

Fotoğraf: Reuters

Anlaşma uyarınca Türkiye dört adet S-400 füze savunma sistemi bataryası Rusya’ya 2,5 milyar dolar ödeyecek.

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell geçen hafta Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğini belirtmişti.

Sputnik’e konuşan üretici firma Rosoboroneksport’un başkanı Aleksander Miheyev, Türkiye’ye gönderilecek S-400’lerin üretimine başlandığını söyledi.

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Miheyev, “Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” dedi.

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