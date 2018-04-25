Rusya, Türkiye’ye gönderilecek S-400’lerin üretimine başladı

Ruya Türkiye’ye gönderilecek S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladı.
Anlaşma uyarınca Türkiye dört adet S-400 füze savunma sistemi bataryası Rusya’ya 2,5 milyar dolar ödeyecek.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell geçen hafta Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğini belirtmişti.
Sputnik’e konuşan üretici firma Rosoboroneksport’un başkanı Aleksander Miheyev, Türkiye’ye gönderilecek S-400’lerin üretimine başlandığını söyledi.
Miheyev, “Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” dedi.