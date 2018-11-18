ABD yalanladı: Kaşıkçı suikastını prensin emrettiği sonucuna varmamışlar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’in Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın verdiğine inandığı yönünde nihai bir sonuca vardığına ilişkin haberleri yalanladı.

Washington Post gazetesi, CIA’in Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini verenin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığını öne sürmüştü.

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Washington Post’un haberine göre CIA’in değerlendirmesi, Muhammed bin Selman’ın kardeşi ve Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Halid bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı ile yaptığı telefon görüşmesine ve bazı diğer bulgulara dayanıyordu. Bu konuşmada Büyükelçi Halid Bin Selman’ın Veliaht’ın Prensi’nin emriyle gazetecinin İstanbul’daki konsolosluğa gitmesini sağladığı belirtilmişti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert “ABD’nin cinayetle ilgili nihai bir karara vardığı yönündeki haberler doğru değil” dedi. Olayla ilgili halen yanıtlanamayan sayısız soru olduğunu vurgulayan Nauert bakanlığının ‘gerçekleri’ arayışa devam edeceğini ve cinayetin sorumlularından hesap sorulması için çalışacağını vurguladı.

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Beyaz Saray ise Başkan Donald Trump’ın cinayetle ilgili olarak CIA Direktörü Gina Haspel ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğünü bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görüşmelerle ilgili ayrıntı vermedi, ancak Trump’ın CIA’e güvendiğini belirtti.

Trump’ın söylediği rapor bekleniyor

Bu arada Trump, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kapsamlı bir raporun salı günü hazır olacağını açıkladı.