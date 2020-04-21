ABD yaklaşık 500 milyar dolarlık ‘corona’ paketini onayladı

ABD Kongresi, yaklaşık 500 milyar dolarlık (3 trilyon 487 milyar lira) ekonomik yardım paketini onayladı.

Fotoğraf: DHA

Paket kapsamında küçük işletmelere 321 milyar (3 trilyon 238 milyar lira) dolarlıklık ek bütçe ve yine küçük işletmelere 60 milyar dolarlık (418 milyar lira) acil durum kredisi verilecek.

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Hastanelere 75 milyar dolarlık (523 milyar lira) bütçe ayrılırken, ülke çapındaki corona virüsü testlerine ise 25 milyar dolarlık (174 milyar lira) destek sağlanacak..

Geçen ay 2 trilyon dolarlık yardım paketi kabul edilmişti

ABD Kongresi 26 Mart’ta da salgından etkilenen sektörler için 2 trilyon dolarlık (13 trilyon lira) ülke tarihinin en büyük yardım paketini oybirliğiyle kabul etmişti.

Covid-19 salgınında ABD’de 42 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 22 milyon kişi ise işsiz kaldı.