ABD, vize için sosyal medya hesabı yanında ‘ailedeki teröristleri’ de soruyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, bundan sonra vize başvurusu yapanlardan sosyal medya, e-posta ve telefon bilgilerini sunmasını da isteyeceğini açıklarken, ‘herhangi bir aile üyesinin terörist eyleme katılıp katılmadığı’ da istenenler arasında yer aldı.

Fotoğraf: DHA

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, açıklanan yeni uygulamayla göçmen ve göçmen olmayanların vize başvurularında bütün sosyal medya kullanıcı adları, adresleri ve son beş yılda kullandıkları telefon numaraları istenecek.

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Söz konusu uygulamadan yaklaşık 15 milyon kişinin etkileneceği belirtilirken, sadece diplomatik ve resmi yetkililerin vize işlemlerinin bu uygulamanın dışında tutulabileceği kaydedildi.

Vize başvurusunda bulunanlara ayrıca ‘herhangi bir aile üyesinin terörist bir eyleme katılıp katılmadığı’nın da sorulacağı bildirildi.