ABD ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz’de barışçıl çözüm çağrısı

ABD ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz egemenliği anlaşmazlıklarına barışçıl çözüm getirilmesi çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Savunma Bakanlığı

İki aydır giderek artan gerilimin ardından Ankara ve Atina, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliği gidermek üzere ‘istikşafi görüşmeler’e hazır olduklarını açıklamışlardı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan’a düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüştü.

‘Ne gerekiyorsa yapacağız’

Selanik’te bir araya gelen Dendias ve Pompeo, ‘iki ülkenin bölgedeki istikrarın korunması için ne gerekiyorsa yapacağını’ ifade etti.

Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ABD ve Yunanistan, deniz yetki alanılarının sınırlandırılması konularının uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğine olan inancını yineliyor.”

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Pompeo daha önce ABD’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden ‘büyük endişe’ duyduğunu söylemişti.