ABD ve Suudi Arabistan’dan sonra Britanya da İran’a işaret etti: Aramco’nun arkasında Tahran olabilir

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan’ın petrol şirketlerinden Aramco’nun iki rafinerisine Yemen’de düzenlenen saldırının sorumlusunun ‘çok yüksek ihtimalle’ İran olduğunu, Britanya’nın ABD öncülüğünde bölgede düzenleyeceği bir askeri harekata katılabileceğini söyledi.

İşçiler saldırıdan sonra rafinerileri onarmaya çalışıyor. (Fotoğraflar: Reuters)

Petrol devi Aramco’nun iki rafinerisine 14 Eylül’de insansız hava araçları (İHA) ile yapılan saldırıları Yemen’deki Husi milisler üstlenmişti. Fakat Suudi Arabistan ve ABD daha önce de Körfez’de yaşanan petrol saldırılarında olduğu gibi olaydan İran’ı sorumlu tutmuştu.

Trump ise saldırıya karşılık vermeye odaklandıklarını ve birçok ihtimali gözden geçirdiklerini belirtmişti. İddiaları reddeden Tahran, yöneltilen suçlamalara karşı ‘tam teşekküllü’ bir savaşa hazır olduklarını söylemişti.

‘Britanya köprü görevi görmeli; tansiyonu düşürmeliyiz’

The Associated Press’in haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için bulunduğu New York’ta yaptığı açıklamada Johnson, Ortadoğu’da ‘tansiyonun düşmesi için’ müttefikleriye çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Johnson açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu saldırıların sorumlusunun çok yüksek ihtimalle İran olduğunu düşünüyoruz. ABD’li ve Avrupalı müttefiklerimizle Körfez bölgesindeki gerginliği azaltmak için bir plan üzerinde çalışacağız.”

BM toplantısında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başbakanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmeler yapacağını belirten Johnson, “Britanya, Körfez’deki krizi çözmek için Avrupalı ve ABD’li müttefikleri arasında bir köprü görevi görmeli” dedi.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyleyen Britanya başbakanı açıklamasına şöyle devam etti: “Eğer Suudi Arabistan ya da ABD tarafından bölgede aktif bir rol almamız istenirse, planın ne olduğuna ve nasıl bir katkı sağlayabileceğimize göre seçeneklerimizi değerlendireceğiz.”

The Associated Press’e konuşan Britanyalı bir yetkili, Aramco’ya saldırının Yemen’de Husiler tarafından düzenlendiğini düşünmenin ‘makul olmadığını’ savundu.

Yetkili, saldırı alanında İran yapımı füze parçalarının tespit edildiğini ve ‘kullanılan teknolojinin saldırının ardında İran’ın olduğuna işaret ettiğini’ öne sürdü.