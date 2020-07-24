ABD ve Kanada’nın Covid-19 yaklaşımlarındaki fark tek bir fotoğraf karesine sığdı

Dünyaca ünlü Niagara Şelalesi’nde turistik tur düzenleyen ABD’li ve Kanadalı şirketlerin teknelerinin fotoğrafı, iki ülkenin Covid-19 salgınına yaklaşımı arasındaki büyük farkı ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Mavi yağmurlukları giyen yolcularla dolu tekne ABD’li şirket Maid of the Mist’e ait. 500 yolcu kapasiteli tekne corona önlemleri gereği yarı kapasiteyle çalışıyor.

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Pembe yağmurluklu yolcuların olduğu Hornblower şirketi Kanadalı. 700 yolcu kapasiteli teknenin, katı sosyal mesafe kuralları gereği yalnızca altı yolcu taşımasına izin veriliyor.

Şelalenin ABD tarafı New York eyaletine bağlı. Salgından açık ara farkla en kötü etkilenen ülke olan ABD’nin 19.5 milyon nüfuslu New York eyaletinde 414 binden fazla vaka ve 32 bin ölüm kayda geçti.

Kanada tarafında 15 milyon nüfuslu Ontario bölgesinde ise vaka sayısı 38 bin hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 755.