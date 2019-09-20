ABD ve Kanada’da 1970’ten beri kuş nüfusu 3 milyar azaldı

ABD Kuş Koruma Derneği ve Cornell Üniversitesi bünyesindeki kuş bilimi laboratuvarının araştırmasına göre 1970’ten beri ABD ve Kanada’da 3 milyar kuş ‘yok oldu’. Bu, iki ülkedeki kuş nüfusunda yüzde 29 azalma olduğu anlamına geliyor.

Fotoğraf: www.theconservation.com

Araştırma ekibinin başındaki Ken Rosenberg, tablonun büyük bir ekolojik krizin işareti olduğunu vurgulayarak, serçeden tarla kuşuna çok sayıda türün nüfusunda azalma gözlemlediklerini söyledi. Ekipte yer alan bir başka isim Adam Smith ise “Bu veri, artık uyanmanın, harekete geçmenin zamanının geldiğini gösteren bir uyarı” dedi.

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Sonuçları ‘Science’ (Bilim) adlı dergide yayımlanan araştırmada kuşların yaşam alanlarının kalabalık kentleşmeden etkilenmesi, beslenmeleri için gereken böceklerin azalması gibi faktörler nedeniyle 1970 öncesine oranla daha fazla sayıda kuşun öldüğüne dikkat çekildi.

Bilim insanları, ayrıca, çok sayıda kuşun cam kaplı gökdelenlere çarparak öldüğünün, olumsuz çevre koşulları nedeniyle üreme düzeyinde de düşüş yaşandığının da altını çizdi.

Araştırma sonuçlarından yol çıkarak kaleme alınan makalede, kuşların korunması için tarım ilaçlarını yasaklamak gibi önlemler alınarak, somut adım atılması gerektiği vurgulandı.