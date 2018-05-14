ABD ve İsrail’den ortak söylem: Ölümlerden Hamas sorumlu

ABD, Filistin’de onlarca kişinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarından Hamas’ı sorumlu tuttu.

ABD, Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdığı büyükelçilik binasını bugün açtı. Filistinliler de sokaklara çıkarak gösteri yaptı. İsrail’in saldırıları sonucunda onlarca insan hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

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Beyaz Saray’ın açıklamasında Gazze’deki şiddet olaylarının takip edildiği belirtilerek “Orada yaşanan trajik ölüm olaylarından Hamas sorumludur” dendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bölgedeki gerilimi isteyerek ve sorumsuzca Hamas provoke etmektedir. Hamas’ın halkı korkunç risklere maruz bırakan, şiddete başvurmaya çağıran pervasızlığı için bir gerekçe yoktur. Dışişleri bakanının dediği gibi, İsrail kendini savunma hakkına sahiptir.”

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Netanyahu da aynı telden

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Hamas’ı suçlayarak “Hamas, İsrail’i yok etme niyetinde ve bu hedefini gerçekleştirmek için binlerce kişiyi telleri aşması için sınıra gönderiyor” dedi.

İsrail askerlerinin Hamas’a karşı sınırları koruduğunu savunan başbakan, ‘İsrail’in egemenliğini ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini korumak için kararlı şekilde hareket etmeye devam edeceklerini’ söyledi.