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Yaramazlara biraz batar!

ABD Türkiye’ye gidecek vatandaşlarını uyardı: Terör ve keyfi gözaltı riski var

 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan güncellemede, Türkiye’nin bazı bölgelerinde risklerin arttığı ve keyfi gözaltılar yapıldığı belirtilerek ABD vatandaşlarına seyahatlerini gözden geçirme uyarısında bulunuldu.

DHA’nın haberine göre ABD’nin seyahat uyarısı listesinde en güvenli ülkeler birinci kategoride yer alırken, Türkiye, en riskli ülkeleri kapsayan dördüncünün bir altındaki üçüncü kategoride yer almayı sürdürdü.

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Dün (28 Haziran) yapılan seyahat uyarısında Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşları ‘olası terör eylemleri’nin yanı sıra ‘keyfi gözaltılar’a karşı da uyarıldı. Bültende “Terör nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan bölgelere ve Güneydoğu bölgesinde Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Bitlis’e seyahat etmeyin” dendi.

Terör örgütlerinin Türkiye’de saldırılar planlamayı sürdürdüğü belirtilen uyarının devamında şöyle dendi: “Terör örgütleri açıkça Batılı turistleri ve yabancıları hedef alıyor. Teröristler küçük ya da hiçbir uyarı olmadan saldırabilir, turistik yerler, ulaşım merkezleri, pazarlar, alışveriş merkezleri, yerel hükümet kurumları, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, büyük çaplı spor ve kültürel etkinlik alanları, eğitim kurumları, havalimanları ve kamuya açık başka alanlar hedef alınabilir. Olağanüstü hal altında güvenlik güçleri on binlerce kişiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında, kısıtlı ya da gizli kanıtlara dayanarak ve siyasi güdümlü görünen gerekçelerle, terör örgütü olduğu iddia edilen gruplarla bağlantıları olduğu şüphesiyle tutuklanan ABD vatandaşları da var. ABD vatandaşları ayrıca, Türkiye’den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasakları ile de karşı karşıya kaldı. Türkiye Hükümeti’nin açıkça onaylamadığı toplanmalar, protestolar ve gösterilere katılmak gözaltı ya da tutuklamalarla sonuçlanabilir. ABD yönetimi Türkiye’deki personelini ileride değiştirilebilecek belirli güvenlik kısıtlamalarına tabi tutmaktadır.”

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