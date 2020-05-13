ABD üretici fiyatları, nisanda 2015’ten bu yana en büyük yıllık düşüşünü kaydetti

ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE), nisanda beklentilerden kuvvetli gerileyerek 2015’ten bu yana en büyük yıllık düşüşünü kaydetti.

Üretici fiyatlarındaki düşüş, Covid-19 salgını nedeniyle talebin düşmesi sonucu kısa bir dönem deflasyon yaşanabileceği beklentilerine güç verebilir.

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ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 gerileyen ÜFE’nin nisanda yüzde 1.3 düştüğü açıkladı. Nisan itibarıyla 12 aylık ÜFE yüzde 1.2 düşerek kasım 2015’ten bu yana en büyük düşüşü kaydetti. 12 aylık ÜFE mart ayında yüzde 0.7 yükselmişti.

Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE’nin nisan ayında yüzde 0.5 ve yıllık bazda yüzde 0.2 gerilemesini bekliyorlardı.