Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD üretici fiyatları, nisanda 2015’ten bu yana en büyük yıllık düşüşünü kaydetti

ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE), nisanda beklentilerden kuvvetli gerileyerek 2015’ten bu yana en büyük yıllık düşüşünü kaydetti.

Üretici fiyatlarındaki düşüş, Covid-19 salgını nedeniyle talebin düşmesi sonucu kısa bir dönem deflasyon yaşanabileceği beklentilerine güç verebilir.

Reklam

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 gerileyen ÜFE’nin nisanda yüzde 1.3 düştüğü açıkladı. Nisan itibarıyla 12 aylık ÜFE yüzde 1.2 düşerek kasım 2015’ten bu yana en büyük düşüşü kaydetti. 12 aylık ÜFE mart ayında yüzde 0.7 yükselmişti.

Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE’nin nisan ayında yüzde 0.5 ve yıllık bazda yüzde 0.2 gerilemesini bekliyorlardı.

ABD borsaları ekonominin toparlanacağı beklentisiyle açılışta yükseldi

Dr. Fauci: ABD ekonomisini çok erken açmak gereksiz yere ölümleri artıracak

ABD’de 20 milyondan fazla kişi işten çıkarıldı

SON HABERLER

WSJ’den Türkiye yorumu: Erdoğan reddettiği IMF’den yardım isteyebilir

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi “Ekonominin üzerine salgının ağırlığı çökerken, Türkiye döviz krizini önlemeye çalışıyor” başlıklı haberinde, ‘Ankara’nın Covid-19 krizi başlamadan aylar önce, lirayı güçlendirmek için döviz piyasasında milyarlarca dolar harcadığını’ yazdı. Sermaye kontrolü ya da IMF’yi tek çözüm olarak yorumladı.

Sigarada vergi zammı

Cumhurbaşkanlığı’nın kararıyla tek dal sigaradan alınan asgari maktu vergiye zam yapıldı. Vergi zammının sigara fiyatını en az 1.5 lira yükseltmesi bekleniyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...