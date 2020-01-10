ABD: Ukrayna uçağını İran’ın düşürdüğüne inanıyoruz ama soruşturmayı bekleyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağını füzeyle vurmasının muhtemel olduğuna inandıklarını, ancak ‘Soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceklerini’ söyledi.

Pompeo ve Mnuchin, basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak’ta Tahran’ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı’ndan Kiev’e gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşmüştü. Uçakta mürettebatla birlikte 176 kişi vardı. İran devlet televizyonu hepsinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kazada hayatını kaybedenler arasında 82 İranlı, 63 Kanadalı ve 11 de Ukraynalı bulunuyordu.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, Pompeo, Washington’da ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’le birlikte düzenlediği ve İran’a yeni yaptırımların açıklandığı basın toplantısında, “Bu konu hakkında nihai bir hükme varmadan önce soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceğiz” dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de Mike Pompeo’yla bir telefon görüşmesi yaptığını, ABD’nin kendilerine uçakla ilgili önemli bilgiler verdiğini söyledi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov ise uçağın havalandıktan birkaç dakika sonra düşmesini soruşturan ekibin, dört farklı teoriyi incelediğini açıkladı. Danilov, bu ihtimalleri şöyle sıraladı:

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