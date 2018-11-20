ABD, Türkiye’yle ilişkilerin yoluna girmesinden memnun

ABD, Türkiye’yle ilişkilerin iyileştirilmesinden memnun.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’li pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasından sonra iki ülke arasındaki ilişkinin yoluna girmesinden hoşnut olduğunu dile getirdi.

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Türkiye ile ABD arasındaki ilişkide, Brunson’un tutuklanmasıyla birlikte sorunlar yaşanmaya başlamıştı. İki taraf sık sık restleşirken, ABD Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Türk lirası ise dolar karşısında hızla değer kaybetmişti. Ancak Brunson’ın serbest kalmasının ardından ilişkilerde olumlu bir hava esmeye başlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Pompeo, “Pastör Brunson’ın serbest kalmasından sonra oluşan pozitif ivme ve ilişkiyi memnuniyetle karşılıyorum ve diğer ortak endişelerin ele alınabileceği ilave kanalların kurulması çağrısında bulunuyorum” dedi.