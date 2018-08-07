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Yaramazlara biraz batar!

ABD: Türkiye’yle anlaşmaya varsaydık Brunson evinde olurdu

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, pastör Andrew Brunson için “Eğer bir anlaşmaya varsaydık evinde olurdu” dedi.

Brunson (Fotoğraf: DHA)

AA’nın haberine göre Beyaz Saray’da günlük basın brifinginde sorularını yanıtlayan sözcü, ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Brunson’ı da gündemine aldı.

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Nauert, Türkiye ile ABD arasında anlaşmaya varılıp varılmadığı hakkındaki bir soruya da “Eğer bir anlaşmaya varılmış olsaydı Papaz Brunson ve diğer Amerikalılar burada, evlerinde olurlardı” yanıtını verdi.

ABD’li sözcü, Türk ve Amerikan dışişleri bakanlarının görüşmelerinin Brunson konusu adına önemli bir işaret olduğunu dile getirdi.

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Brunson gerilimi

İzmir’de terör örgütlerine yardım ve casusluk yaptığı suçlamalarıyla iki yıldır tutuklu yargılanan Brunson 25 Temmuz’da ev hapsine alınmış ancak tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD yetersiz bulduğu karara ‘yaptırımlar uygulama’ tehdidiyle karşılık vermişti.

Washington yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını oylayıp kabul etmişti.

ABD ile Türkiye arasında Brunson hakkında görüşmeler sürüyor.

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