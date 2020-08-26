ABD, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle yaptığı Türkiye’ye seyahat uyarısını 3’üncü seviyede tuttu.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün kendi vatandaşlarına yönelik ‘küresel seyahat uyarısı’ listesinde Türkiye’nin durumunu güncelledi.

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Pandemi nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunan bakanlık, Türkiye’nin bazı bölgelerinde Covid-19 riskinin arttığını ve mecburi bir seyahat durumunda bakanlık tarafından yayımlanan tavsiyelerin dikkate alınmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile yapılan istişarenin ardından mart ayında ilan ettiği ve vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmamaları tavsiyesinde bulunurken birçok ülkeyi ‘küresel seyahat uyarısı’ listesinde 3’üncü seviyeye çekmişti.

12 kent listeden çıkarıldı

Olası terör olayları nedeniyle Şırnak ve Hakkari ile Suriye’ye 10 kilometre uzaklıktaki bölgeler için 4’üncü seviye olan ‘Seyahat edilmemeli’ uyarısı yapıldı.

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Bakanlık, 6 Ağustos’taki açıklamasında bulunan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van hakkındaki uyarıya da güncellemesinde yer vermedi.