ABD Türkiye’ye F-35 ve Patriot teklifi sunacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşan İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim konusunda dünya liderlerini suçlayıcı sert bir konuşma yaparak, “Buna nasıl cüret edersiniz? Sizi asla affetmeyeceğiz” dedi. Thunberg, bir grup genç tarafından BM’ye yapılan başvuruda beş ülkenin ‘iklim bilimine aykırı davrandığının belirlendiğini’ de açıkladı. Söz konusu beş ülke arasında Türkiye’nin de olduğu belirtiliyor.