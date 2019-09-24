ABD Türkiye’ye F-35 ve Patriot teklifi sunacak

ABD’nin Türkiye’ye F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtildi.
CNNTürk’ün haberine göre, ABD’nin teklifini yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield Türk heyetine sözlü olarak iletti. Satterfield’in iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söylediği kaydedildi.
NTV’nin haberine göreyse, Ankara’nın sözlü iletilen teklifin yazılı olarak da kendilerine sunulmasını beklediği belirtildi.
Teklifin F-35, Patriot, çelik ve alüminyumda gümrüklerin dönüştürülmesini kapsaması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ankara’nın temmuz ayında Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alma kararının ardından, ABD’nin Türkiye’ye Raytheon Co yapımı Patriot füze savunma sistemi satma teklifini geri çektiğini açıklamıştı.
ABD yönetimi, Ankara’nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması üzerine Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı. Bunun yanısıra ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulanması gündemde.