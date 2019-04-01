ABD Türkiye’ye F-35 teslimatını askıya aldı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, Mart 2018 itibariyle Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 15.90 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 21.04 yükseldi.