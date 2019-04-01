ABD Türkiye’ye F-35 teslimatını askıya aldı

ABD Türkiye’ye F-35 teslimatını askıya aldığını duyurdu.
ABD, Ankara’nın Rusya’dan S-400’ü satın almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye’ye F-35 teslimatı yapılmasının zora gireceğini ve Türkiye’nin programdan çıkarılabileceğini açıklamıştı.
AFP’nin haberine göre Pentagon, S-400 satışı nedeniyle F-35 satışlarının durdurulduğunu söyledi.
Reuters’in ABD’li iki kaynağa dayandırdığı haberde ise, askıya alma kararının Türkiye’ye bildirildiği öne sürüldü.
Yetkililer, bir sonraki sevkiyatta gönderilmesi planlanan eğitim ve teknik ekipmanların gönderiminin iptal edildiğini söyledi.