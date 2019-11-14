ABD, Türkiye’nin ürettiği F-35 parçaları için bir yıl önceden alternatif bulmuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la dünkü görüşmesi sırasında, ABD Senatosu’nda da Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla oluşacak üretim açığının nasıl karşılanacağının konuşulduğu bildiriliyor. Söz konusu Senato oturumunda konuşan F-35 Programı Direktörü ise Türkiye’nin bu yaz F-35 programından çıkarılmasıyla sonuçlanan süreçten tam bir yıl önce ‘sessizce’ alternatif üreticiler bulduklarını ve bunların üretimini, Türkiye’nin ürettiği parçaların yerine koyduklarını söyledi.

Fotoğraflar: DHA

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre F-35 Programı Direktörü Korgeneral Eric Fick, Senato’nun F-35 Programıyla ilgili komisyonunda senatörlerin sorularını yanıtlarken, Türkiye’nin ürettiği parçaları temin edecek alternatif üreticilerin bulunduğunu söyledi.

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Korgeneral Fick, “Biz bir yıl önce gayet sessiz ama bilinçli bir biçimde tüm parçalar için alternatif üreticiler bulmak üzere harekete geçmiştik” ifadelerini kullandı.

Fick, henüz tüm parçalar için alternatif bulunamadığını, halen 12 parça için arayışın devam ettiğini söyledi. Korgeneral, Türkiye’nin F-35 programından resmi olarak 2020 yılının Mart ayında çıkmasını beklediğini, ancak bu tarihe kadar alternatif arayışlarının süreceğine dikkat çekti.

Korgeneral Fick şu ana kadar Türkiye’nin ürettiği parçalara alternatif arayışındaki ana üretici firma olan Lockheed Martin ve Pratt & Whitney’in alternatifler bulmak konusunda son derece iyi bir ilerleme kaydettiklerini belirtti.

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‘F-35’lerin kritik sistemi doğru çalışmıyor’

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı tarafından F-35 programının kritik bir parçası olan Otonom Lojistik Bilgileri Sistemi’nin (Autonomic Logistics Information System/ALIS), savaş aracının ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirtilerek, buna göre sistemde değişikliğe gidilebileceği ifade edildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, F-35 üreticilerinin ALIS’i F-35 sisteminin ‘bilgi işlem belkemiği’ olarak tanımladığı ve ALIS’in hava aracının idamesi, bakımı, planlaması ve desteği kapsamında kullanıldığı vurgulandı. Örnek olarak, hem operatörler, hem de bakımcıların ALIS’i iş siparişleri ve otomatik parça siparişinde kullanabildiği söylenirken, F-35 sisteminde, araç yere indikten sonra sisteme ALIS’in yüklenmesini sağlayan geniş bir sensör yelpazesi bulunduğu belirtildi. Bu sistemin aracın nasıl performans gösterdiğini analiz edebildiği, eskiyen parçaları belirleyebildiği ve bunların siparişini verebildiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı satın alım ve sürdürülebilirlik müsteşarı Ellen M. Lord ise perşembe günü konuyla ilgili ABD Silahlı Hizmetler Komitesi’nin iki alt komitesine ait ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Ne yazık ki şu an gördüğümüz üzere ALIS, savaş aracının ihtiyaçlarını karşılayamıyor. ALIS’te görülen sorunları çözebiliriz ve çözmeliyiz.”

Savunma Bakanlığı’nın ALIS sorumluluklarını belirli bir süre zarfında tamamlamaları için belirli kişilere verdiğini belirten Lord, şöyle devam etti: “Şu an yaptığımız şey, ödenen vergilerin doğru kullanılması için ve aracın ihtiyaçlarının karşılanması için yeniden inşa etmek ve bunun hangi kapasitede uygulanabileceğine yönelik detaylı bir plan üzerinde çalışıyoruz.”

Dün Senato’da F-35 için Türkiye’ye alternatif üreticiler bulduklarını açıklayan ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Eric Fick de mevcut ALIS sisteminin 3.1.1.1 versiyonuna sahip olduklarını, fakat 3.5 versiyonu üzerinde çalışıldığını vurguladı. Fick, söz konusu gelişmenin ‘kullanıcılara daha iyi bir sistem sunulması için temel işlevselliğe 300 sabitleme tamiri’ içerdiğini belirtti.