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Yaramazlara biraz batar!

‘Ankara’nın kaygılarının farkındayız’ diyen ABD’den geri adım: Sınır gücü kurmadık

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ABD, Türkiye’nin sert tepkisinin ardından Suriye’de kurmayı planladığı YPG merkezli yeni askeri güce açıklama getirdi: “Bu yeni bir ordu ya da geleneksel sınır gücü değil.”

ABD Savunma Bakanlığı’ın’Pentagon’ olarak bilinen binası. Fotoğraf: Reuters

ABD’nin Suriye’de Türkiye’nin terörist saydığı YPG’nin merkezde yer alacağı 30 bin kişilik sınır koruma gücü (kamuoyuna Kuzey Ordusu olarak yansıdı) oluşturma niyetini açık etmesi Ankara’yı kızdırmıştı.  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan YPG’nin kontrolündeki Afrin’e yönelik operasyon başlayacağını, ABD’nin bu planına karşı verilen sert demeçlerle duyurmuştu.

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Operasyon beklenirken Pentagon Sözcüsü Eric Pahon yaptığı yazılı açıklamada açıklamada “Bu güç, yaşadıkları yerleri terkeden insanların dönüşündeki güvenliğini sağlamak üzere tasarlandı.  IŞİD’den kurtarılmış ve şu anda yönetimsiz olan bölgelerde yeniden ortaya çıkmamasını önlememiz gerekiyor. Yeni bir ‘ordu’ ya da geleneksel bir ‘sınır gücü’ değil” dendi. Oysa daha önce yapılan açıklamalarda bu oluşumun adı net olarak “Sınır Güvenliği Gücü” olarak telafuz edilmişti.

Oluşturulacak gücün BM ve Cenevre süreçlerine uyumlu olduğu ve Suriye’nin içine odaklı olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi: “Koalisyon ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye’nin güvenlik endişelerinin son derece farkındayız. Türkiye’nin güvenlik kaygıları meşrudur. Suriye’deki IŞİD’i yenmeye dönük çabalarımız konusunda Türkiye ile tamamen şeffaf olmayı ve NATO müttefikimizin terörle mücadelesinde yanında olmayı sürdüreceğiz.”

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Pentagon’dan sonra yaptığı açıklamada “Bütün durum yanlış aktarıldı, yanlış tarif edildi. Bazı kişiler yanlış ifade etti. Bir güvenlik gücü yaratmıyoruz” dedi.

 

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