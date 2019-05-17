ABD, Türkiye’nin gümrük avantajlarını kaldırdı

ABD Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkardı; buna karşılık Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde 25’e indirdi.

Ankara ABD’nin GTS programından çıkaracak bir karar almasını beklemiyor ve böyle bir kararın 75 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefine aykırı olacağını savunuyordu.

Reklam

Beyaz Saray açıklamasında Türkiye’nin ekonomik kalkınma seviyesine bağlı olarak GTS programına katılmaya uygunluğunu sonlandırmanın makul olduğu ve kararın bugünden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) mart ayı başında Türkiye’nin artık GTS programına katılmaya uygun olmadığını, çünkü ekonomik olarak yeterince geliştiğini belirtmişti.

Türkiye’nin ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerine karşılık olarak ABD mallarına misilleme gümrük vergileri uygulamasının ardından, USTR ağustos ayında Türkiye’nin programdaki uygunluğunu gözden geçirdiğini duyurmuştu.