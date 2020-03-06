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Yaramazlara biraz batar!

ABD: Türkiye-Rusya anlaşmasını destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara ve Moskova arasında Suriye’nin İdlib kentindeki gelişmelerle ilgili varılan mutabakatı desteklediklerini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Suriye ordusunun İdlib kentinde Türk askerine 27 Şubat’ta düzenlediği hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmişti. Türkiye, bunun ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatmış, Suriye ordusuna ait çok sayıda hedef vurularak imha edilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart’ta Moskova’da bir araya gelerek ‘askeri faaliyetlerin durdurulaması’ üzerinde anlaşma sağlamıştı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Bugün İdlib’de çok tehlikeli bir durumun bertaraf edilmesine ve Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah güçleri tarafından sivil bölgelere yapılan saldırılar sonucu ortaya çıkan korkunç insani krizi hafifleteceğini umut ettiğimiz Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz.”

Açıklamada ayrıca Suriye hükümeti ve destekçilerinin ‘anlaşmaya uyup uymayacaklarının gözlemleneceği’ vurgulandı.

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