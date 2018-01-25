ABD: Türk tarafı ‘Menbiç’e girilmeyeceği’ garantisini vermedi

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’nin Menbiç’e girilmeyeceği konusunda garanti vermediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu gündeme geldiğinden beri bir sonraki hedefinin Menbiç olduğunu söylüyor. Menbiç’te ABD askerleri bulunuyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdogan’ın ABD Başkanı Donald Trump’a, “Menbiç’ten çekilin” dediğini söylemişti. İki liderin dünkü görüşmesinden sonra tarafların açıklamalarında, Erdoğan’ın bu yönde bir ifade kullandığı yer almamıştı.

‘Tansiyonun yükselmesinden kaygılı olan tek ülke biz değiliz’

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in haberine göre, Nauert’e basın brifinginde “Türk tarafı ile görüşmelerde Afrin harekatının Menbiç’i kapsayacak şekilde genişletilmesinin ABD açısından kırmızı çizgi olduğu söylendi mi?” diye soruldu.

Bakanlık sözcüsü şöyle yanıt verdi: “Türklere karşı bu konuda çok açık olduk. Hem Türkiye’deki hükümet yetkilileriyle açık olduk, hem bakan Tillerson özel görüşmelerinde çok açık oldu, hem de başkan Trump, Erdoğan ile görüşmesinde Menbiç’i kapsayacak şekilde tansiyonun yükseldiğini görmek istemediğimiz konusunda çok açık oldu.”

Bu mesajlara Türkiye’nin ‘kulak vermesini’ umduklarını belirten sözcü, “Tansiyonun yükselmesinden kaygılı olan tek ülke biz değiliz. Suriye’deki istikrar açısından ve DEAŞ’la mücadele odağının kaymasından kaygılı olan pek çok diğer müttefik ülke var” diye konuştu.

‘Garanti verdiklerini söyleyemem’

Nauert, “Türk tarafı size Menbiç’e girilmeyeceği konusunda garanti verdi mi?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Garanti verdiklerini söyleyemem. Durumu yakından takip ediyoruz.”