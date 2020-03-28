ABD Temsilciler Meclisi’nden 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketine onay

ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı. Paket, salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmecilerin sübvanse edilmesini öngörüyor.

Senatoda çarşamba günü kabul edilmesinin ardından Temsilciler Meclisi’ne gönderilen 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi, genel kuruldaki sözlü oylamada vekillerin tamamına yakınının oylarıyla kabul edildi.

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Söz konusu tasarı, imzalaması için başkan Donald Trump’a gönderildi. Trump dün, tasarı önüne gelir gelmez imzalayacağını ifade etmişti.

ABD tarihinin en büyük ekonomik destek paketi

ABD tarihinin en büyük ekonomik destek paketi, Covid-19’la mücadele kapsamında toplum sağlık merkezleri, klinikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipman tedarikinin yanı sıra; ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılmasını da kapsıyor.

Gelir konusunda belli kriterlerin altında kalan vatandaşlara bir defaya mahsus 1200’er dolar nakit yardım yapılması planlanırken, küçük ve orta ölçekli işletmelere ise 377 milyar dolarlık teşvik fonu dağıtılması ve öğrencilerin okul borçlarının 30 Eylül’e kadar ertelenmesi isteniyor.

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Tasarıda, büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmamaları, çalışanların özlük haklarında geriye gitmemeleri veya üretimlerini başka ülkelere kaydırmamaları için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması da öngörülüyor.

Söz konusu ekonomik teşvik paketi, çarşamba günü Senatoda 96 ‘Evet’ oyuyla kabul edilmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin paylaştığı son verilere göre, ABD’de Covid-19 vakaları, İtalya ve Çin’i geçerek 104 binin üzerine çıkmış; salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 1700’ü geçmişti.