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Yaramazlara biraz batar!

ABD Temsilciler Meclisi, yönetimin Huawei ürünleri almasını engelleyen tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin Çin merkezli teknoloji firması Huawei’den telekomünikasyon donanımlarını satın almasını engelleyen karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kongreden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ABD’nin kablosuz geleceği için ağlarımızı yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar ABD’nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar.”

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‘Ulusal güvenlik tehdidi’

ABD yönetimi, Huawei dahil 70 kadar şirketi kara listeye almıştı. ABD yetkilileri daha önce Huawei’yi ‘ulusal güvenlik tehdidi’ diye niteleyip Avrupalı ülkelerin de yeni nesil 5G ağlarında Huawei ağ ekipmanı kullanmaması için talepte bulunmuştu.

Google’ın da anlaşmasını bitirmesinin ardından Intel ve Qualcomm Huawei’yle işbirliğini sınırlandırmıştı.

Karar tasarısının bu hafta senatoda da onaylanması bekleniyor.

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