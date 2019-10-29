ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye ‘harekat’ yaptırımını da onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ‘Ermeni soykırımı’ tasarısından sonra Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyindeki operasyonundan dolayı yaptırımlar uygulanmasını içeren bir tasarıyı da onayladı.

Fotoğraf: VOA

Amerika’nın Sesi, tasarının, genel kurulda yapılan oylamada 16’ya karşı 403 oyla kabul edildiğini bildirdi.

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Kabul edilen tasarıya göre ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye ve operasyonda rolü olan Türk yetkililer üzerinde çeşitli yaptırım ve kısıtlamalar uygulaması isteniyor. Tasarının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hükümetine Suriye’deki operasyonunu kalıcı olarak sona erdirmesi ve bir daha başlatmaması için baskı uygulama çabasının bir parçası olarak görüldüğü belirtildi.

Kabul edilen 4695 sayılı tasarıda, ABD Başkanı’nın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dahil Suriye’ye askeri müdahalede rolü olan Türk yetkililere vize yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi tedbirler uygulanması ile Türkiye’ye operasyonda kullanılabilecek savunma teçhizatı, hizmetler ya da teknoloji sağlayan yabancı kişilere de benzer yaptırımlar öngördüğü belirtiliyor.

Kabul edilen tasarının ayrıca, Halkbank ya da ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye’deki operasyonla ilişkili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Türk savunma sanayiine finansal destek sağlanmasını kolaylaştırdığını tespit ettiği tüm mali kurumlara yaptırımlar getirilmesini içerdiği de ifade edildi. Kabul edilen tasarının, ABD başkanını, Türkiye hükümetine Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasından dolayı kısaca CAATSA olarak bilinen ‘Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyması Yasası’ altındaki yaptırımları devreye sokmakla yükümlü tuttuğu da bildiriliyor.

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Tasarı, ABD savunma teçhizatının, hizmetleri ya da teknolojisinin, Silah İhracatı Kontrolu Yasası kapsamına girmesi ve Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonlarında kullanılması ihtimalinin bulunması durumunda, Türk hükümetine satışının yasaklanmasını da içeriyor. Kabul edilen tasarının, ABD Başkanı’nın Türkiye’yi bu maddeden muaf tutmasını engellediği kaydedildi.

Kabul edilen tasarıda, Türkiye’nin operasyonunun ABD ulusal güvenliğine etkisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesinin net geliri konularında raporlar hazırlanması çağrısında bulunulduğu da ifade edildi.

Tasarının yasalaşması için Senato’da da kabul edilmek zorunda olduğu, Senato tasarının farklı bir versiyonunu geçirirse, Kongre’nin iki kanadından oluşturulacak bir komisyonun aradaki farklılıkları giderip ortak bir metin çıkarması gerektiği de vurgulandı. Bu ortak metnin de, ancak her iki kanattan geçmesi halinde Trump’ın onayına gideceği belirtildi.