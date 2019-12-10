ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ı resmen ‘görevi kötüye kullanmak’la suçladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’a ‘azil’ için resmi suçlamaları yöneltti. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, Trump’ı resmen görevini kötüye kullanma ve Kongre’nin çalışmasını engellemekle suçladı.

Jerrold Nadler, açıklama sırasında. Fotoğraf: Reuters

Komisyonun Başkanı Jerrold Nadler tarafından kamuoyuna açıklanan suçlamalarda Trump, iç siyasi nedenlerle Ukrayna’ya yardımı askıda tutmakla ve böylece görevini kendi çıkarı için kötüye kullanmış olmakla suçlanıyor.

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Söz konusu suçlamaların ayrıntılarında, Trump’ın Ukrayna’ya, kendi siyasi rakiplerinin faaliyetlerini araştırması için baskı yaptığı ve bu ülkeye yönelik Amerikan askeri yardımlarını pazarlık kozu olarak kullandığı da yer aldı.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, basın toplantısının başında kısa bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Bu önemli günde, Kongre üyelerinin ilk yerine getirdikleri işin ABD Anayasası’nı koruyacakları ve savunacakları yönünde yemin etmek olduğunu hatırlatırım” dedi.

Trump hakkındaki iki azil gerekçesini açıklayan Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler ise Başkan Trump’ın kendisini yasaların üstünde gördüğünü savunarak, “Şu noktada net olmamız lazım; hiç kimse, Başkan bile hukukun üstünde değildir” dedi.

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Nadler, şöyle devam etti: “Anayasayı yazanlar, ettikleri yemini ihlal eden başkanlar için net bir çözüm üretti, bu da azlin gücü. Adalet Komisyonu Başkan Donald Trump hakkında iki azil gerekçesi açıklıyor. Birinci suçlama ‘görevi kötüye kullanmak’, ikincisi de ‘Kongre’nin işleyişini engellemek.’”

Nadler, Adalet Komisyonu’nun bu hafta içerisinde bu suçlamaları görüşmek üzere toplanacağını ve Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’na tavsiyede bulunacağını belirtti.