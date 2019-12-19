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Yaramazlara biraz batar!

ABD Temsilciler Meclisi, Trump’a yönelik iki suçlamayı kabul ederek başkanı azletti

ABD Temsilciler Meclisi’nde Başkan Trump’ın azline yönelik ‘Görevini kötüye kullanma’ maddesi, Demokrat çoğunluğun oylarıyla kabul edildi.

ABC televizyonunda oylama sonucu ve Trump’ın Michigan konuşması yan yana verildi.

Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi vekillerin uzun konuşmalarla engellemeye çalıştıkları oylama sonucunda, Trump’ın ‘görevini kötüye kullandığı’na ilişkin suçlama, 229 ‘evet’ ve 195 ‘hayır’ oyu ile kabul edildi. Cumhuriyetçilerin tamamı, ‘hayır’ oyu kullandı. İki Demokrat vekil de Cumhuriyetçilerle birlikte hareket ederek ‘hayır’ dedi. Bir bağımsız vekil ise Demokratlara katılarak ‘evet’ oyu verdi.

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Trump’a yöneltilen diğer suçlama olan ‘Kongre’nin işleyişini engelleme’ maddesi de Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada 228 ‘evet’ ve 185 ‘hayır’ oyu ile kabul edildi. Böylece iki suçlamayı da kabul eden Temsilciler Meclisi, Trump’ı ‘azlettti’.

Oylama sırasında Trump, Michigan’da taraftarlarına seslendi. Fotoğraf: Reuters

‘Görevi kötüye kullanma’ maddesinin oylanması sırasında Trump, Michigan’da taraftarlarına seslendi ve oylamaya esas olan olayların ‘sahte haberlere’ dayandığını öne sürdü. Trump, “Gerçekten azledilmiş gibi hissetmiyoruz” dedi.

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