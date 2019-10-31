ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ı ‘azil’e kadar götürecek tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkındaki ‘azil soruşturması’ sürecini resmileştiren tasarıyı onayladı. Kabul edilen tasarı, ‘azil süreci’nin ilerlemesine ilişkin kuralları içeriyor.

Fotoğraf: Reuters

‘Azil süreci’ tasarısı, 196’ye karşı 232 oyla geçti. Demokratlardan 229 temsilci ‘evet’ oyu kullanırken, iki Demokrat üye ‘hayır’ oyu verdi, Cumhuriyetçilerden ise tasarıya kimse destek vermedi. Bir bağımsız üye de Demokratlarla birlikte oy kullanırken, ‘hayır’ oylarının Cumhuriyetçilerle birlikte toplamı, 196 oldu. Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin tamamına yakınının kendi parti çizgilerine duruşuyla oy kullandığı görüldü. Amerika’nın Sesi, oturuma Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin başkanlık etmesinin, Demokratların oylamaya verdiği önemin göstergesi olarak yorumlandığını belirtti.

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Oylama, sürecin şu anda Kongre’deki iki parti içinde ne kadar desteğe sahip olduğunun ilk resmi testi olması bakımından önem taşıyordu. 435 sandalyeden 234’ünü elinde bulunduran Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk parti konumunda ve tasarının geçmesi için salt çoğunluk yetiyordu.

Sürece ilişkin bu ilk resmi oylamanın ardından, şimdi aylar sürebilecek, 2020’nin ilk haftalarına kadar uzanabilecek bir soruşturma süreci resmen başlamış oldu.