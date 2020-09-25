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Yaramazlara biraz batar!

ABD Temsilciler Meclisi başkanından Trump’a: Türkiye’de değilsiniz, burası demokrasi

ABD’nin yasama organı Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump’ın seçimleri kaybederse görevi barışçıl şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmasına “Türkiye’de değilsiniz” diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: Arşiv

Pelosi, ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lider Kim Jong-un ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı’ örnek göstererek, “Trump hükümetteki rolünü uzun süre uzatanlara özeniyor” dedi.

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Temsilciler Meclisi’nde gazetecilere konuşan Pelosi, “Ama size şunu hayırlatmak isterim; sayın başkan Kuzey Kore’de, Türkiye’de, Rusya’da, Suudi Arabistan’da değilsiniz. Burası ABD, burası bir demokrasi” dedi.

Pelosi, Trump’a başkanlık yemininin gerekliliklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. 

Trump, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında seçimleri kaybederse başkanlık makamını barışçıl şeklide rakibine verip vermeyeceğiyle ilgili soruya “Duruma göre bakacağız” diye yanıt vermişti. 

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Trump daha önce de seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.

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