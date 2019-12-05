ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, ‘Trump’ı azil’ talimatı verdi

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘siyasi çıkarı için görevini kötüye kullandığı’nın tartışmasız olduğunu, resmi suçlamaların getirileceğini belirterek, Adalet Komisyonu başkanından, azil gerekçelerini hazırlamasını istedi. Trump ise Cumhuriyetçiler’in hiç olmadığı kadar birlik içinde olduğunu söyleyerek, “Kazanacağız” dedi.

Nancy Pelosi, bugünkü basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Pelosi, Adalet Komisyonu’nda anayasa hukukçularının ifade vermelerinin ardından sabah saatlerinde program dışı basın toplantısı düzenledi. Pelosi, “Başkan’ın hukukun üzerinde olmasına izin verirsek, bunu cumhuriyetimiz pahasına yapmış oluruz. Kimse hukukun üzerinde değildir” dedi.

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Temsilciler Meclisi Başkanı bugüne kadar azil soruşturmasında yapılan oturumlarda diplomatların, rütbeli subayların ve üst düzey yetkililerin verdikleri ifadeleri kanıt göstererek, “Başkan siyasi çıkar elde etmek için görevini kötüye kullanmıştır” dedi. Böylece Trump’ın anayasayı ihlal ettiğini savunan Nancy Pelosi, Adalet Komisyonu Başkanı’na Trump’ın azil gerekçelerinin hazırlanması talimatını verdi.

Pelosi “Üzülerek ancak tevazu ve itimatla ülkemizin kurucularına duyduğumuz bağlılık ve yüreğimizde Amerika sevgisiyle, Adalet Komisyonu Başkanı’ndan azil gerekçelerini hazırlamasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

A reporter asks Nancy Pelosi if she "hates the president."



"I don't hate anybody," she says in a strong response. "As a Catholic, I resent your using the word hate in a sentence that addresses me…Don't mess with me when it comes to words like that." https://t.co/FTfx2xPDeI pic.twitter.com/qX5ueno067 Reklam December 5, 2019

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ise “Senato’da yapılacak adil yargılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Grisham, “Demokratlar utanmalı. Başkan ülkemize liderlik etmekten başka bir şey yapmadı. Büyüyen ekonomi, istihdam ve daha güçlü ordu başarılarından birkaçı. Senato’da yapılacak adil yargılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Başkan Trump ise Nancy Pelosi’nin basın toplantısının ardından tepkisini Twitter’dan dile getirerek, “Hiçbir icraatta bulunmayan Radikal Sol Demokratlar hiçbir gerekçe yokken beni azledeceklerini açıkladı. Gülünç Mueller olayından umudu kestiler, şimdi Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığım iki (kusursuz) telefon görüşmesine bel bağladılar” diye yazdı.

Trump, “Bu azledilme maddesinin gelecekte başka başkanları hedef almak amacıyla kullanılacağı anlamına geliyor. Ülkemizin kurucularının kafasında böyle bir şey yoktu. Cumhuriyetçiler’in hiç olmadığı kadar birlik olmaları iyi bir şey. Kazanacağız!” dedi.