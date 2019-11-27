ABD Temsilciler Meclisi azil soruşturmasında Trump’ı ifadeye çağırdı

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, resmi suçlamalarla sonuçlanabilecek azil soruşturması kapsamında başkan Donald Trump’ı soruları yanıtlamak üzere 4 Aralık’ta ifadeye çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Trump’ın oturuma katılma zorunluluğu bulunmuyor.

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Bir süredir azil soruşturmasının Ukrayna ayağını yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin de nihai raporunu 3 Aralık’ta yayınlaması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, o raporu da göz önüne alarak Trump aleyhine resmi suçlamada bulunup bulunmamaya karar verecek ve bunu aralık ortasında oylamaya açabilecek.

Komite, Trump’ın davete pazar günü akşam saat 6’ya kadar yanıt vermesini istedi. Trump katılmayacaksa kendisini kimin temsil edeceğini bildirmesi gerekiyor.

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Beyaz Saray henüz açıklama yapmadı.

Oturum Türkiye saatiyle 18.00’de başlayacak.

Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile temmuz ayındaki telefon görüşmesinde, Zelenskiy’e gelecek yılki başkanlık seçiminde Demokrat Partili rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ı soruşturması için baskı yaptığı öne sürülmüştü. ABD Kongresi’ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.