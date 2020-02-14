ABD, Taliban ile anlaştı: Ateşkes ve çekilme, 18 aylık sürece yayılacak

ABD ile Afganistan’da savaşan Taliban’ın, ateşkes anlaşmasına vardığı bildiriliyor. Haber, ABD’li üst düzey bir yetkilinin açıklamasına dayandırıldı.

Fotoğraflar: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre, ABD yönetiminden bir yetkili, Taliban ile varılan anlaşmanın, Afganistan’da şiddeti azaltacağını ve bunun da Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesi sonucunu doğuracağını söyledi.

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Katar’ın başkenti Doha’da uzun süredir devam eden ABD-Taliban görüşmeleri ile ilgili sonuca varılmak üzere olunduğunu gösteren açıklama, Almanya’nın Münih kentinde bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani arasındaki zirveden sonra yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’daki ‘bitmeyen savaş’ı bitirme sözü vermişti. Trump, Taliban ile ‘daha derin’ bir anlaşmanın, ABD askerlerinin Afganistan’dan büyük ölçüde çekilmesinin yolunu açacağını söylemişti.

Reuters’e konuşan ABD’li yetkili, anlaşmanın Afganistan’da şiddetin azaltılmasını hedeflediğini, Taliban’ın taahhütlerini yerine getirmesi durumunda, anlaşmada bir adım daha ileri gidileceğini söyledi.

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Yetkili, anlaşmanın, bütün Afgan güçlerini kapsadığını belirterek, ABD’nin, bölgede sadece şiddet ile ilgili gözlemci statüsünde bulunacağını da açıklamasına ekledi.

Pompeo, Gani ile Münih’teki görüşmesinde.

Amerika’nın Sesi’nin, Associated Press haber ajansından aktardığına göre ise söz konusu yetkili, anlaşmanın yedi günlüğüne ‘şiddetin azaltılmasını’ ve bu süreyi takiben de 10 gün içerisinde Afgan hükümet güçleri dahil tüm ülkeyi kapsayacak Afgan barış görüşmelerinin başlatılmasını öngördüğünü belirtti. Haberde konuyla ilgili resmi açıklamanın hafta sonunda yapılabileceğinin de ifade edildiği bildiriliyor.

Yetkili, Taliban’ın yol kenarına yerleştirilen bombalar, intihar saldırıları ve roket saldırılarını durdurma taahhüdünde bulunduğunu, ABD’nin ateşkesi denetleyeceğini ve ihlal olup olmadığını kontrol edeceğini kaydetti.

Taliban anlaşmaya uyduğu takdirde, Afganistan’daki tüm tarafların katılımıyla barış müzakerelerini başlatacak anlaşmanın imzalanacağı bilgisi de haberde yer aldı.

Taliban’dan bir yetkili de, ikinci anlaşmanın 29 Şubat’ta imzalanacağını ve Afganistan içi diyalog sürecinin de 10 Mart’ta başlayacağını belirtti. Yetkililer, görüşmelere Almanya ve Norveç’in ev sahipliği yapmayı önerdiğini ancak mekan konusunda henüz kararın verilmediğini söyledi.

Taliban yetkilisi, yabancı askerlerin çekilmesinin kademeli olarak başlayacağını ve 18 aylık süreye yayılacağını da sözlerine ekledi.