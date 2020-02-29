ABD, Taliban ile anlaşma imzaladı: Koalisyon gücü Afganistan’dan çekilecek

ABD, Afganistan’dan birliklerinin çekilmesini de içeren anlaşmayı, Katar’ın başkenti Doha’da, aylardır süren görüşmelerden sonra imzaladı.

ABD Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile Taliban temsilcisi Baradar, Doha’da anlaşmayı imzaladıkları sırada. Fotoğraflar: Reuters

Reuters’in haberine göre, Doha’da ABD Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban siyasi şefi Molla Abdülgani Baradar tarafından imzalanan anlaşma, Afganistan’daki yabancı askerlerin 14 ay içinde tamamen çekilmesine ve 18 yıllık savaşın sona erdirilmesine giden yolu açacak.

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Anlaşmanın imza törenine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ‘gözlemci’ olarak katıldı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise imzalanan anlaşmanın iyi bir adım olduğunu, ancak bu aşamaya kolay gelinmediğini söyledi. Anlaşmanın imzalandığı sıralarda Afganistan’ın başkenti Kabil’de devlet başkanı Eşref Gani ile görüşen Esper, “Afganistan’da barışın devamı, bütün tarafların sabır göstermesine ve uzlaşma göstermesine bağlıdır” dedi.

Anlaşma imzalandığı sırada Kabil’de ABD Savunma Bakanı Esper, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Afganistan Devlet Başkanı Gani, ortak konferansta bir araya geldi.

Anlaşmaya göre ABD, halen 13 bin olan Afganistan’daki asker sayısını, 135 gün içinde 8 bine indirecek. ABD ayrıca, Taliban anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kaldığı takdirde, müttefikleriyle birlikte, Afganistan’daki koalisyon güçlerinin sayısının azaltılması için çalışacak. ABD ve koalisyon güçlerinin Afganistan’tan tamamen çekilmesi, 14 ay içinde tamamlanacak.

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Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Doha anlaşmasının, barışın devamlılığına giden yolu açacağı umudunda olduğunu söyledi. Başkent Kabil’de basın toplantısı düzenleyen Gani, “ABD-Taliban barışı, kalıcı barışı sağlayacak… Halkımız ise tam bir ateşkesi dört gözle bekliyor.”