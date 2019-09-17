ABD: Suudi petrol tesislerine İran’dan İHA ve füze ile saldırıldı

ABD’li yetkililer, Suudi Arabistan’da, Aramco şirketinin petrol tesislerine düzenlenen saldırının, İran’dan düzenlendiğini ve saldırıda yirmiden fazla silahlı insansız hava aracıyla birlikte seyir füzesi kullanıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, CBS televizyonuna Washington’dan konuşan ve adları açıklanmayan üst düzey yetkililer, saldırıda kullanılan insansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kalkış noktalarını tam olarak tespit ettiklerini açıkladı.

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Yetkililer, cumartesi günü düzenlenen saldırıda kullanılan yirmiyi aşkın insansız hava aracı (İHA) ve seyir (kruz) füzelerinin İran’ın güneyinden, Basra Körfezi’nin kuzey ucundan fırlatıldığını söyledi. Ancak yetkililer, bu iddialar hakkında herhangi bir delil göstermekten kaçındı. AFP’ye konuşan bir yetkili ise delillerin toplanmakta olduğunu ve gelecek hafta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Avrupalı müttefiklere sunulacağını söyledi.

CBS televizyonunda konuşan yetkililer, Suudi Arabistan’ın hava savunma sistemlerinin Yemen’den gelecek saldırılara karşı güneye konuşlandırıldığı için bu saldırıların durdurulamadığını ifade etti.

CNN: Füze, kuzeyden, radarı aşarak vurdu

Öte yandan Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, CNN televizyonuna konuşan ismini vermeyen kaynaklar ise saldırının çok yüksek olasılıkla İran’ın Irak sınırı yakınındaki bir üsten yapıldığını öne sürdü. CNN haberi, soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdı.

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İddiaların, henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından doğrulanmadığı bildiriliyor.

Saldırının kuzeyden Abkayk petrol rafinerisine doğru alçak irtifa füzeleriyle düzenlendiği, aynı zamanda insansız hava araçlarının da kullanıldığı belirtildi. İddiaya göre, ilk bulgular, füzelerin Irak’ın güneyi üzerinden, Kuveyt hava sahasından geçerek Suudi Arabistan’daki hedefleri vurduğunu gösteriyor.

CNN’e konuşan kaynak, füzelerin Basra Körfezi’nde ABD ve Suudi radar sisteminin en güçlü olduğu bölgeden geçmekten kaçınmış olabileceği görüşünü öne sürdü.