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Yaramazlara biraz batar!

ABD: Suudi petrol tesisine saldırı, ‘savaş sebebi’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırının, savaş sebebi olduğunu söyledi. Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki ise petrol tesislerine yapılan saldırının ‘tartışmasız bir şekilde’ İran tarafından desteklendiğini söyledi.

DHA’nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Cidde’ye yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Pompeo yaptığı açıklamada, Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırının, Yemen’deki Husi isyancılarının değil, İran’ın sorumlu olduğu bir ‘savaş eylemi’ olduğunu belirtti.

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Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının ‘tartışmasız bir şekilde’ İran tarafından desteklendiğini söyledi.

Suudi Savunma Bakanlığı, Suudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda kullanılan seyir füzesi ve silahlı insansız hava araçlarının parçalarını düzenlenen basın konferansında gösterdi. Konferansta söz alan ordu sözcüsü Albay Turki el Maliki, şunları söyledi: “Saldırı, tartışmasız bir şekilde İran tarafından desteklendi. Saldırı kuzeyden başlatıldı. Tam fırlatılma noktasını tespit etmek için çalışıyoruz.”

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