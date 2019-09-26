ABD: Suudi Arabistan’a ‘Patriot’ dahil hava savunma sistemleri gönderilecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suudi Arabistan’a hava savunma sistemleri ve radar sistemleri gönderileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Pentagon’un açıklamasında, Suudi Arabistan’a bir Patriot hava savunma sistemi bataryası, dört radar sistemi gönderileceği, gerekli olması halinde ise 200 asker ve iki Patriot ile THAAD hava savunma sistemi gönderileceği belirtildi.

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ABD medyasında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan’ın, güneyini olası Husi saldırılarından korurken, ABD’nin bu desteği ile kuzeyini de koruma altına alacağı bildirildi.

​ABD, 14 Eylül’de Suudi Arabistan’ın Aramco şirketinin petrol tesislerine düzenlenen saldırının arkasında İran’ın olduğunu iddia ediyor.