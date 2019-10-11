ABD Suudi Arabistan’a büyük askeri kuvvet ve ekipman yerleştirecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suudi Arabistan’a çok sayıda ek askeri kuvvet ve hava savunma sistemleri ile savaş uçaklarını da içeren askeri ekipman göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in, Suudi Arabistan’a ek askeri kuvvetler, iki avcı uçağı filosu, iki Patriot bataryası ve THAAD hava savunma sistemi yerleştirilmesini de içeren yetkiye sahip olduğunu bildirdi.

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Hoffman’ın açıklamasında, Esper ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın, bugün ek askeri kuvvet ve ekipman konuşlandırılması konusunu görüştükleri de belirtildi.