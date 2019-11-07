ABD: Suriye’deki petrol geliri, DSG’ye gidecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin kuzeyindeki, petrol yataklarından elde edilecek gelirin Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) gönderileceğini açıkladı.

Hoffman, basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, söz konusu petrol gelirinin ABD’ye değil, ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) gideceğini söyledi.

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Hoffman ayrıca Türkiye tarafından desteklenen ve Suriye’nin kuzeyindeki harekat sırasında savaş suçu işlediği iddia edilen Suriye Milli Ordusu güçlerinin hesap verebilir olmasını Türkiye’den beklediklerini de açıkladı.

Bölgedeki DSG varlığından haberdar olmadığını belirten Hoffman, ABD’nin bölgede her şeyi göremediğini öne sürdü.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre ise Hoffman, Amerikalı askerlerin Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarını tehdit eden her türlü güce karşı kendilerini savunma hakkına sahip olduklarını vurguladı.

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Hoffman, ABD’nin DSG savaşçılarıyla birlikte çalışmaya devam ettiğini, IŞİD’e karşı savaşta onlara destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Aynı brifingde konuşan Pentagon yetkilileri, Suriye’nin kuzeydoğusunda ateşkesin genel anlamda işlediğini, yer yer küçük çatışmalar olsa da tarafların çoğunun ateşkese uyduğunu da belirtti.