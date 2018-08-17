ABD ‘Suriye’de istikrar’ fonunu başka alanlara kaydırıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye’nin istikrara kavuşturulması için oluşturulan 230 milyon dolarlık fonun farklı amaçlara yönelik kullanılacağını açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın daha önce Suudi Arabistan’ın bağışladığı 100 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen 50 milyon dolar gibi yardımların sayesinde Suriye’nin yenilenmesi için 300 milyon dolar topladığına dikkat çeken Nauert, “Koalisyondaki kilit ortaklarımızın ödemeleri sonucunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, daha önce Suriye’nin istikrara kavuşturulması için verilmesi değerlendirilen yaklaşık 230 milyon doların farklı amaçlara aktarılması için talimat verdi” diye konuştu.

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Nauert şöyle devam etti: “Bu karar ABD’nin Suriye’deki stratejik hedeflerine olan bağlılığımızı azaltmayacak. Başkan (Donald Trump), IŞİD yenilgiye uğratılana kadar Suriye’de kalmaya hazır olduğumuzu net bir şekilde ifade etmişti. Biz de İran güçlerinin ve destekçilerinin Suriye’den çekilmelerinin sağlanması konusuna odaklanmış durumdayız.”

Sözcü, bu kararın ABD’nin savaşın başından bu yana Suriye’ye ayırmış olduğu 8.1 milyar dolarlık insani yardımı etkilemeyeceğini bildirdi.