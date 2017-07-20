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Trump, Suriye’de Esad’a karşı savaşan ‘isyancılar’a yardımı kesti

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ABD, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı savaşan ‘isyancı’ gruplardan bazılarına yapılan örtülü silah ve eğitim yardımını kesti.

Fotoğraf: Reuters

İki ABD’li yetkilinin verdiği bilgiye göre CIA’in yaptığı yardımın kesilmesinin kararı ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya ile ilişkileri iyileştirme çabasından ileri geliyor.

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‘Bazı isyancılar IŞİD’e katılıyor’

CIA yardım programının 2013 yılında başkan Barack Obama’nın Esad’ın devrilmesi için yürüttüğü çabalar içinde yer aldığını ancak etkili olamadığını belirten yetkililer, kararın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ve CIA Direktörü Mike Pompeo tarafından Trump’ın 7 Temmuz’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 zirvesindeki görüşmesinden önce alındığını söyledi.

Yardım programının sakıncalarından biri olarak, ‘isyancı’ diye anılan gruplarda bulunan bazı kişilerin IŞİD gibi radikal örgütlere katılması olduğunu gösteren yetkililer, bunun ABD’nin taviz verdiği anlamına gelmediğini dile getirdi.

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