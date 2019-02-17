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Yaramazlara biraz batar!

ABD: Suriye’de çekildiğimiz yerlere Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’den çekilme planıyla ilgili “Çekildiğimiz bölgelere Beşar Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sputnik’in haberine göre, Jeffrey, Suriye’den çekilme planını ‘hızla ve aniden’ hayata geçirmeyeceklerini söyledi.

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Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Jeffrey, “Müttefiklerimize sürekli olarak söylüyoruz ki bu ani ve hızlı değil, adım adım ilerleyecek bir çekilme olacak” dedi.

Temsilci Washington’ın Suriye’nin kuzeydoğusundaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştığını ve IŞİD’le savaşmaya devam edileceğini dile getirdi.

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