ABD Suriye’de bir hava üssü daha kuruyor

Suriye’deki askeri varlığını artıran ABD, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı kentinde yeni bir askeri hava üssü kuruyor.

Sputnik’in haberine göre kent merkezinin 20 kilometre güneyinde kurulacak hava üssünün ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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Temsili (Fotoğraf: Reuters)

Suriye’nin kuzeyinde 28 askeri üssü bulunan ABD’nin 6 kilometrelik alan üzerine inşa edilecek üssünün ABD ve İngiliz askerleri tarafından ortaklaşa kullanılacağı belirtiliyor.

Bölgede ABD ile birlikte hareket eden PYD ve YPG’yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olduğunu savunan Türkiye, bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez ‘IŞİD’e karşı zafer’ kazanıldığına dair açıklamalar yapmış, Suriye’de bulunan ABD askerlerini geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise ‘IŞİD’e karşı mücadele’ olarak gerekçelendiriyor.

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Türkiye, İran ve Rusya, Suriye’de terörizmle mücadelenin yanısıra dış müdahalenin sona ermesi, sığınmacıların geri dönüşü, anayasanın düzenlenmesi ve 2021 yılında yapılacak seçimler gibi meseleleri de ele almak için dün Ankara’da ‘Astana zirvesi’ kapsamında bir araya gelmişti. Görüşmeler sonucunda Suriye’de ‘ihtilafa siyasi bir çözüm bulunması’ için mutabakat sağlanmıştı.