ABD, Suriye’de 200 asker bırakma kararı aldı

Suriye’den çekilmeye hazırlanan ABD, 200 askerini bir süre daha bu ülkede tutma kararı aldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, açıklamasında, “Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye’de bir süre daha kalacak” ifadesini kullandı ve başka ayrıntı vermedi.
Açıklamanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra yapılması dikkat çekti.
Erdoğan Trump’a telefonda söyledi: Stratejik ilişkimizi sürdürme arzusundayız