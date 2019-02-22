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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Suriye’de 200 asker bırakma kararı aldı

Suriye’den çekilmeye hazırlanan ABD, 200 askerini bir süre daha bu ülkede tutma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, açıklamasında, “Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye’de bir süre daha kalacak” ifadesini kullandı ve başka ayrıntı vermedi.

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Açıklamanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra yapılması dikkat çekti.

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