ABD Suriye temsilcisi: SMO’nun karıştığı savaş suçu niteliğindeki olaylar gördük

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’nin Suriye harekatı ve Başkan Donald Trump yönetiminin Suriye’nin kuzeyinden asker çekmesi konularında ABD Kongresi’nde yürütülen oturumda, özellikle Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) karıştığı insan hakları ihlalleri olduğunu ifade ederek “Savaş suçu olarak değerlendirdiğimiz bazı olaylar gördük” dedi.

Jeffrey, Kongre’deki oturum sırasında eleştirileri yanıtladı. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komisyonu’ndaki ‘Suriyeli Kürt Ortaklarımıza İhanet: Amerikan Dış Politikası ve Liderliği Nasıl Toparlanacak?’ başlıklı oturumda Kongre üyeleri, Jeffrey’yi Başkan Donald Trump’ın Suriye politikaları üzerinden eleştirdi.

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‘Trajik bir felaket’

Oturumda sorulara yanıt veren Jeffrey, Türkiye’nin YPG’den kaynaklı meşru güvenlik endişeleriyle ABD’nin IŞİD’le alakalı meşru güvenlik endişeleri arasında denge kurmaya çalışan bir politika izlediklerini, ağustos ayında bir mutabakata varıldığını ve Türkiye’nin sınırlarında YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’nin varlığından endişe etmelerine gerek olmayacak şekilde güvenliği sağladıklarını düşündüklerini söyledi. Ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna girmesini engellemede başarılı olamadıklarını ifade eden Jeffrey, “Türkiye, tavsiyelerimize ve çok güçlü uyarılarımıza karşın akıl dışı davrandı” dedi. Jeffrey, Türkiye’nin askeri müdahalesini ‘Suriye’nin kuzeydoğusu için trajik bir felaket’ olarak niteledi.

James Jeffrey, Türkiye’nin operasyon kararını zaten önceden aldığını, ABD’nin asker çekmesinin bu karar üzerinde bir etkisi olmadığını ve Kongre üyelerinin hemen hemen tamamının görüşünün aksine, kesinlikle ‘yeşil ışık yakılmadığını’ savundu.

Jeffrey bir soru üzerine, Türkiye’nin operasyonu sırasında ‘etnik temizliğe yönelik yaygın bir delile rastlamadıklarını’ ancak ‘savaş suçu’ kapsamına girebilecek bazı olaylar gözlediklerini söyledi.

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‘100’ün üzerinde IŞİD militanı kaçtı’

Jeffrey şöyle devam etti: “Birçok kişi kaçtı çünkü Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhaliflerden çok endişelilerdi, bizim gibi. Savaş suçu olarak değerlendirdiğimiz bazı olaylar gördük.” Amerikalı yetkililerin bu konudaki bilgi ve raporları incelediğini ve Türk hükümetiyle ‘üst düzey’ temas kurularak izahat istendiğini kaydeden Jeffrey, operasyon sırasında ayrıca yasaklı madde beyaz fosforun kullanıldığı yönünde gelen bir bilgiyi de araştırdıklarını belirtti.

Büyükelçi Jeffrey, Türkiye’nin operasyon bölgesinin çoğunlukla Arapların yaşadığı bir bölge olduğunu belirtirken, buradaki halkın yaşanan olaylardan etkilenmiş olabileceğini ancak ‘onları göçe zorlamaya yönelik yaygın bir politika gözlemlemediklerini’ de kaydetti.

Jeffrey ayrıca, Savunma Bakanı Mark Esper’in 100’ün üzerinde IŞİD militanının hapishanelerden kaçtığı yönündeki açıklamasını da doğruladı. Jeffrey dün Senato’daki oturumda, kaçan militanların sayısını ‘düzinelerce’ şeklinde ifade etmişti.

James Jeffrey, 17 Ekim’de harekatın durdurulmasıyla sonuçlanan Türkiye-ABD mutabakatının görüşmelerini yürüten heyette, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte yer almıştı.