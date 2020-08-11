ABD, ‘standartlara uymayan’ Çinli şirketleri borsadan çıkaracak

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkenin muhasebe standartlarına uymayan Çinli ve diğer yabancı ülke şirketlerinin 2021 yılı sonundan itibaren ABD borsalarından çıkarılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Mnuchin ve diğer yetkililer geçen hafta ABD Sermaye Piyasası Kurumu’nun, Çinli şirketlerin ABD’li şirketlerle aynı standartlara sahip olması için adım atması tavsiyesinde bulundu.

Reklam

Bu tavsiye Trump yönetiminin kendi tabiriyle ‘dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki dengesizlikleri düzeltmek için’ başlattığı hamlenin bir parçası.

İki ülke arasındaki gerilim, Çin’in Covid-19 salgınını ele alışı, Hong Kong’daki protestolar ve insan hakları konuları nedeniyle tırmanmıştı.