ABD sokakları hareketli: Trump’ın ‘Hayalperestler’e sınırdışı kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘göçmenlerle mücadelesi’nde sıra Çocuk Göçmenlere İstisnai Muamele (DACA) anlaşmasına geldi.

Önceki başkan Barack Obama tarafından 2012’de uygulamaya konulan DACA, ülkeye anne-babaları tarafından yasadışı şekilde sokulmuş 30 yaş altındaki göçmen çocuklarını kapsıyor.

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Güvenlik taraması sonrası belirli şartları yerine getirmeleri koşuluyla iki yıl boyunca sınırdışı edilmeme taahhüdü verilen göçmenlerin sayısının 800 bini bulduğu ifade ediliyor. Bu kişilere ülkede ‘Hayalperestler’ deniyor.

Anlaşmayla çalışma ve okuma hakkı da tanınan kişilerin çoğunluğu Meksikalı ve Güney Amerikalı.

Ancak göçmen karşıtı söylem ve eylemleriyle bilinen Trump, geçen günlerde anlaşmanın altı ay içinde sona erdirileceğini duyurdu. Başkanın baskı altında olduğu da biliniyor.

Teksas başsavcısı, anlaşmanın başkanın yetkilerini aştığı gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Hatta adım atmaması halinde Trump’a dava açmayı planlıyor.

Sokaklar hareketli

Ne var ki tartışmalar dava tehditleri ya da seçim vaatleriyle sınırlı değil.

Trump’ın göçmen çocuklarını geri gönderme planı, şimdiden ülke sokaklarını karıştırmaya yetti.

ABD’de başkent Washington’daki Beyaz Saray önü başta olmak üzere New York, Lanham ve Denver kentlerindeki meydanlara inen göçmenler ve destekçileri, Trump’tan geri adım bekliyor.

New York’ta Trump Towers’ın önünde toplanan göstericilere polis müdahale etti. Caddeye oturup trafiği kilitleyen eylemcilerden 34’ü ‘toplum düzenini bozup sivil itaatsizlik eylemi’nde bulunduğu için gözaltına alındı.

Foley Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişiye New York Başsavcısı Eric Schneiderman ve New York Belediyesi Kamu Temsilcisi Letitia James de destek verdi.

Göçmen karşıtı Trump, Meksika sınırına da duvar örmeyi planlıyor.