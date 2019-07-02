ABD silahları Hafter güçlerinde çıktı, Senato soruşturma istedi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) satılan silahların Libya’da General Halife Hafter’e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin en kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bir mektup yazarak, Libya’da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istedi.

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Menendez, mektubunda, Pompeo’ya hitaben, şöyle dedi: “Eğer bu iddialar doğruysa, yasaya göre BAE’ye tüm silah satışını kesmeniz gerekeceğinin eminim farkındasınızdır.”

Trump, Suudi Arabistan ve BAE’ye sekiz milyar dolarlık silah satmak istiyor

Bob Menendez, ABD’nin BAE’ye satmış olduğu silahların Libya’da ortaya çıkmasının hem ilgili Amerikan yasasını açık bir şekilde ihlal ettiğini, hem de Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya’ya uyguladığı silah ambargosunu deldiğini belirtti.

Öte yandan ABD’nin de, Libya’da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Giryan kentinde ele geçirdiği Halife Hafter’e ait ABD menşeli silahları araştırdığı belirtiliyor.

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Trump yönetimi, önceki hafta Kongre’yi atlayarak, Suudi Arabistan ve BAE’ye yaklaşık sekiz milyar dolarlık 22 adet silah satım anlaşmasını yürürlüğe sokacağını açıklamıştı.