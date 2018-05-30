ABD silah krizinin teknik boyutunu açıkladı: S-400’ü, F-35’in yakınında istemeyiz

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füzeleri ile ilgili operasyonel kaygıları olduğunu belirterek bunun teknik izahını şöyle yaptı: “Türkiye’nin S-400’leri F-35’lerin yanında tutmasını istemeyiz.”

ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen ve Senato’nun onayını bekleyen yasa tasarısı Türkiye’nin ABD’de üretimine başlanan F-35 savaş uçaklarını satın alabilmesini Kongre’nin özel onayına tabi tutuyor. Tasarıda, Türkiye’nin Rusya’dan almak için anlaşmaya vardığı S-400 füzelerinin NATO silah sistemlerine olası etkisinin değerlendirileceği vurgulanıyor.

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Heather Wilson, Washington’da düzenlenen bir panelde yaptığı açıklamada S-400’lerle ilgili operasyonel kaygılarını Türkiye ile görüştüklerini söyledi.

Wilson, şu değerlendirmede bulundu: “S 400’lerin Türkiye’de konuşlu olduğu yer bakımından sorunlar olur. Onlar NATO ittifakı içinde ve aynı zamanda ABD uçakları var. F-35’ler gibi. Türkiye F-35 ortağı ancak onların bu uçakları S-400’lere yakın bir yerde tutmasını istemeyiz. Türkiye bu uçakları teslim almadan bu sorunun çözüleceği konusunda umutluyum.”

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NATO için prensipte sorun yok

“Türkiye’nin S-400 alması NATO’da sorun teşkil eder mi” sorusuna Wilson, “Hayır, öyle düşünmüyorum. Bu sorunları doğrudan NATO ittifakına bağlamıyorum. Her zaman müttefiklerimizin NATO ile ortak çalışacak ve tehdit teşkil etmeyecek ekipman almasını istiyoruz. Bu durum başka yerlerde de var. Bazen ABD de sorunun bir parçası. Örneğin, insansız, uzaktan kumandalı hava araçları almak isteyen bazı müttefiklerimiz var. İhracat sınırlamalarından dolayı biz onlara satamıyoruz. Dolayısıyla onları Çin yapımı insansız hava araçları ve istihbarat, gözlem ve keşif araçlarını almaya zorlayan bir duruma sokuyoruz” yanıtını verdi.