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Yaramazlara biraz batar!

ABD: ‘Sevilla haritası’nın hukuki öneme sahip olduğunu düşünmüyoruz

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, ‘Sevilla haritası’nın hukuki bağlayıcılığı olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, ABD’nin prensip gereği diğer ülkelerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda pozisyon almadığı belirtildi.

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Açıklamada, ABD’nin haritanın hukuki öneme sahip olmadığını düşündüğü belirtilerek Avrupa Birliği’nin de bu değerlendirmeyi yaptığının görüldüğü kaydedildi.

Soldaki Sevilla haritası, sağdaki ise Türkiye’nin deniz sınırlarını ilan ettiği harita. (Görsel: turkheritage.org)

‘Sevilla haritası’, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de hak iddia ettiği alanları da kapsayan bir harita. Türkiye, haritaya itiraz ederek deniz sınırları konusunda ülkelerle anlaşmazlık yaşıyor.

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