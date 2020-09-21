ABD: ‘Sevilla haritası’nın hukuki öneme sahip olduğunu düşünmüyoruz

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, ‘Sevilla haritası’nın hukuki bağlayıcılığı olmadığı yönünde görüş bildirdi.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, ABD’nin prensip gereği diğer ülkelerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda pozisyon almadığı belirtildi.
Açıklamada, ABD’nin haritanın hukuki öneme sahip olmadığını düşündüğü belirtilerek Avrupa Birliği’nin de bu değerlendirmeyi yaptığının görüldüğü kaydedildi.
‘Sevilla haritası’, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de hak iddia ettiği alanları da kapsayan bir harita. Türkiye, haritaya itiraz ederek deniz sınırları konusunda ülkelerle anlaşmazlık yaşıyor.